Киев, 26 февраля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Военную технику с Запада на Украину перевозят почтовые грузовики. Являющиеся, по сути, гражданскими перевозками, такие цели не могут быть уничтожены ВС РФ. Видеокадры с большегрузами компании «Нова Пошта», на которые погружена бронированная техника, опубликованы на украинских ресурсах, пишет агентство «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Согласно официальным данным, компания «Нова Пошта» предоставляет услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Как отмечает издание, она работает на территории не только Украины, но и Польши, и планирует расширять свои логистические возможности на Германию, Чехию и Румынию.

С точки зрения экспертов «Военного обозрения», перевозка военной техники с Запада на Украину с помощью этой компании не может стать мишенью для ВС РФ, так как наносить удары по гражданским грузовикам российские военные не станут, даже имея информацию, что они перевозят вооружение.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что Запад становится соучастником преступлений, поставляя вооружение на Украину.

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