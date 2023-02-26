Баку, 26 февраля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Ереван в последнее время уклоняется от прямых переговоров с Баку о мирном соглашении. Об этом 26 февраля заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Светлана Шевченко/РИА Новости Джейхун Байрамов

«Армения необоснованно уклоняется от переговоров, нанося тем самым серьёзный удар по мирному процессу», — сказал министр.

По его словам, общение внешнеполитических ведомств двух стран свелось к удалённой отправке друг другу своих условий. Глава МИД назвал это «онлайн-дипломатией». Байрамов пока не берётся прогнозировать, насколько эффективным будет такое общение.

Он также заявил о важности предстоящего визита в Баку главы МИД России Сергея Лаврова. Это будет хорошей возможностью обсудить накопившиеся вопросы.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев последний раз провели переговоры 18 февраля в Мюнхене. На встрече также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Позже Алиев объявил, что готов к общению с общественностью Нагорного Карабаха, чего ранее не было.