Переговоры Баку и Еревана свелись к «онлайн-дипломатии» — МИД Азербайджана
Баку обвинил Ереван в необоснованном уклонении от переговоров
Баку, 26 февраля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Ереван в последнее время уклоняется от прямых переговоров с Баку о мирном соглашении. Об этом 26 февраля заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Армения необоснованно уклоняется от переговоров, нанося тем самым серьёзный удар по мирному процессу», — сказал министр.
По его словам, общение внешнеполитических ведомств двух стран свелось к удалённой отправке друг другу своих условий. Глава МИД назвал это «онлайн-дипломатией». Байрамов пока не берётся прогнозировать, насколько эффективным будет такое общение.
Он также заявил о важности предстоящего визита в Баку главы МИД России Сергея Лаврова. Это будет хорошей возможностью обсудить накопившиеся вопросы.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев последний раз провели переговоры 18 февраля в Мюнхене. На встрече также присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Позже Алиев объявил, что готов к общению с общественностью Нагорного Карабаха, чего ранее не было.