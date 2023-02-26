Великий Новгород, 26 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе М-11 под Новгородом в Новгородской области число столкнувшихся автомобилей возросло до 32. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и 7 грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число столкнувшихся в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе автомобилей составляло около десяти.