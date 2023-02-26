Липецк, 26 февраля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Чучело в виде монстра Хагги Вагги из компьютерной игры сожгли на Масленицу в археологическом парке «Аргамач» в Липецкой области, сообщил ТАСС 26 февраля директор парка Александр Голотвин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Хагги Вагги

«Мы с 2016 года Масленицу проводим, сразу у нас такая концепция была сжигания всяких злодеев из западной культуры», — рассказал Голотвин.

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В предыдущие годы на Масленицу сжигали чучела Белого ходока (из сериала «Игра престолов»), Волан-де-Морта (из фильма о «Гарри Поттере»), Карнажа (из «Человека-паука»).

Кроме того, Голотвин сказал, что на Масленицу даже сжигали «коронавирус».

На празднике в этом году побывало около трех тысяч человек, вдвое больше, чем в 2022 году.