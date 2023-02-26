Краснодар, 26 февраля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. В Краснодаре задержан подозреваемый в убийстве 95-летней женщины. Им оказался 20-летний доставщик корреспонденции. Его мотивом стали денежные средства, которые он планировал похитить у пенсионерки, однако ему удалось разжиться лишь семью тысячами рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве пожилой женщины, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили 26 февраля в пресс-службе следственного комитета по региону.

Из подробностей совершенного преступления известно, что 20 февраля родные пожилой женщины, не сумев дозвониться до неё, приехали к ней и обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник службы доставки корреспонденции. Установлено, что он приходил в дом к своей жертве днем ранее. В расчете на то, что у нее имеются накопления и ценности, злоумышленник повалил старую женщину на пол и задушил ее. Обыскав квартиру, он нашел всего 7 тыс. рублей, с которыми скрылся с места преступления.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Ведется следствие.

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Ранее сообщалось, что 6 февраля в Москве были обнаружены с признаками насильственной смерти тела супругов-пенсионеров. По подозрению в убийстве задержан их 50-летний сын.