Донецк, 26 февраля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 26 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com Обстрел Донецка ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка был произведён ВСУ в 09:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:50 киевское военные выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 10:00 — четыре снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка и в 10:30 и в 10:35 — семь снарядов калибра 155 мм и десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка.

Кроме того, отмечается, что со стороны ВСУ по Петровскому району Донецка было выпущено: в 10:50 — три снаряда калибра 155 мм, в 11:10 — четыре снаряда калибра 155 мм, в 11:25 — семь снарядов калибра 155 мм, в 12:45 — три снаряда калибра 155 мм и в 13:03 — четыре снаряда калибра 155 мм, а также в 13:15 — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.