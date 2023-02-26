Москва, 26 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. В Москве был госпитализирован в реанимацию известный советский и российский хирург, профессор, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Об этом 26 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

Алексей Никольский/РИА Новости Леонид Рошаль

По информации источника, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии направили в медучреждение ещё шесть дней тому назад.

«В анамнезе у него — Паркинсон и кисты в головном мозге. Известно, что Рошаля прооперировали. После дополнительных исследований знаменитому хирургу поставили ещё один диагноз: перелом шейки левого бедра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля стало известно, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль был включен в десятый санкционный список Евросоюза в отношении России.