Москва, 26 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. На трассе М11 из Санкт-Петербурга в Москву из-за крупной аварии образовалась пятикилометровая пробка. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщается в telegram-канале Mash.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Трасса

Уточняется, что движение в сторону столицы полностью перекрыто. Устранение последствий дорожно-транспортного происшествия осложняют сильный снегопад и низкая температура.

«Многие люди возвращались из Питера после праздников — у них в автомобилях маленькие дети», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.