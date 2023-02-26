Mash: на трассе Москва — Петербург образовалась пятикилометровая пробка
Москва, 26 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. На трассе М11 из Санкт-Петербурга в Москву из-за крупной аварии образовалась пятикилометровая пробка. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщается в telegram-канале Mash.
Светлана Шаповалова ИА REGNUM
Трасса
Уточняется, что движение в сторону столицы полностью перекрыто. Устранение последствий дорожно-транспортного происшествия осложняют сильный снегопад и низкая температура.
«Многие люди возвращались из Питера после праздников — у них в автомобилях маленькие дети», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.