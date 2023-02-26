Прага, 26 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. «Домашнее задание» по вступлению в НАТО Украина выполнила, заявил 26 февраля президент Чехии Петр Павел в интервью «Суспільне».

Dana Kesnerova/XinHua/Global Look Press Петр Павел

Комментируя стремление Киева быть принятым в альянс, Павел заявил, что считает Украину «заслуживающей того, чтобы её рассматривали как нового члена НАТО». Заслуги Киева в том, что им соблюдаются стандарты НАТО, Украина защищает ценности, которые важны для всех членов альянса.

«А ещё украинские военные будут, пожалуй, самыми опытными из всех и были бы большим преимуществом для стран НАТО», — заявил Павел. Он добавил, что рассматривать членство Киева в западном военном блоке следует «сразу после войны».

Напомним, ради того, чтобы быть принятой в НАТО, Украина изменила свою конституцию. Однако в НАТО не спешат её принять, отговариваясь недостаточностью соответствия стандартам.