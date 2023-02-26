Исламабад, 26 февраля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Руководство армии Пакистана не может обеспечить военнослужащих двухразовым питанием из-за разразившегося в стране экономического кризиса. Об этом 26 февраля сообщает местный новостной портал News18.

Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press Пакистанский солдат

По данным журналистов, проблемы начались из-за сильного роста цен на продовольствие и сокращения финансирования армии. Из-за этого начались хронические перебои с поставками продуктов.

Сообщается, что командование армии доложило о проблеме. В рапорте подчеркнули, что это грозит приостановкой военных операций на границе против террористических группировок.

Стоит отметить, что экономическая ситуация в Пакистане начала ухудшаться из-за ограничений, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Ситуацию усугубили условия МВФ, предоставившего стране кредит в размере $6 млрд. Экономический кризис разразился в 2022 году и сопровождается политическим конфликтом между властями и оппозицией.