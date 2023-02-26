Москва, , 14:04 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как далеко Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ, что это будет зависеть от предоставленного Украине оружия.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это зависит от оружия, которое будет выдано», — сказал Шойгу.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что Россия вынуждена отодвигать западную угрозу дальше от своих границ.