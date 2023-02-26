Москва, 26 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как далеко Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ, что это будет зависеть от предоставленного Украине оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Это зависит от оружия, которое будет выдано», — сказал Шойгу.

Напомним, ранее глава российского государства Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что Россия вынуждена отодвигать западную угрозу дальше от своих границ.