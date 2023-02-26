В Китае анонсировали предстоящий визит глав Еврокомиссии и Евросовета

Пекин, , 14:03 — REGNUM Визит в Китай представителей Евросоюза ожидается в скором времени. По информации представителя китайского внешнеполитического ведомства, в КНР прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщил посол Китая в ЕС Фу Цун в интервью Global Times.

Урсула фон дер Ляйен [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Он отметил, что приготовление к визиту глав ЕК и ЕС, который может состояться в первой половине 2023 года, уже ведется. Также посол заявил, что в ближайшее время взаимные визиты на высоком уровне будут происходить часто, и выразил уверенность в восстановлении отношений между Китаем и Евросоюзом.

Также Фу Цун высказался по поводу ситуации на Украине. По его словам, он согласен не со всеми позициями ЕС по украинскому вопросу, однако не считает, что это разногласие может повлиять на отношения между Китаем и Европой.

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Напомним, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали назвал предложенный Китаем мирный план урегулирования украинского конфликта однобоким.