Москва, 26 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. До 70 военных вооружённых формирований уничтожили за сутки на херсонском направлении подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Stringer/news.ru via globallookpress.com ВС России в зоне проведения СВО

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих», — сказал он.

Помимо того, официальный представитель Минобороны добавил, что также за это время российские войска уничтожили шесть автомобилей и три гаубицы Д-30 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российскими войсками было уничтожено свыше 75 военных вооружённых формирований Украины на южнодонецком и запорожском направлениях.