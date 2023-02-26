Ижевск, , 13:56 — REGNUM 25-летний российский биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял первое место в масс-старте чемпионата России. Гонка на 15 километров проходила 26 февраля в городе Ижевске Удмуртской Республики.

Ильназ Мухамедзянов © Алексей Филиппов/РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России, Мухамедзянов, допустив три промаха на четырех огневых рубежах, с результатом 41 минута 24,5 секунды финишировал первым. Вторым с отставанием в 21,2 секунды пришел Иван Колотов, третьим — Михаил Первушин (+31,0).

Параллельно проходила женская гонка на 12 километров. Победу в ней одержала Виктория Сливко, дошедшая до финиша за 40 минут 53,9 секунды.

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