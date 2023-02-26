Минобороны: ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Москва, , 13:54 — REGNUM Российскими войсками было уничтожено свыше 75 военных вооружённых формирований Украины на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа танкистов в зоне СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Как уточнил официальный представитель Минобороны, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по киевским военным около населённых пунктов Никольское и Угледар Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили более 75 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и два пикапа. В районе населённого пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны [ВСУ]», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что свыше 100 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на донецком направлении за сутки российские войска.