Москва, , 13:51 — REGNUM В ходе спецоперации за последние сутки российские военные нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений вооружённых формирований Украины. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Артиллерия ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 167 районах», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Кроме того, под Авдеевкой Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ. Также в районе населённого пункта Старорайское ДНР ликвидирована ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники украинских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 февраля, российские подразделения нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах в зоне проведения СВО.