Бейрут, 26 февраля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Ливане выпускники различных вузов РФ и СССР 26 февраля организовали автопробег в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаг России

По данным журналистов, акция стартовала в Бейруте. Колонна с автомобилями, украшенная российскими флагами, отправилась по улицам города. К ней также присоединились члены организаций соотечественников из разных районов Ливана.

Акцию планируется завершить на улице Верден, возле Русского дома. И. о главы представительства Россотрудничества в Ливане Александр Сорокин рассказал журналистам, что акция приурочена к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины.

Напомним, организованная в Берлине сторонниками Киева акция возле подбитого российского танка пошла не по плану. Местные жители сорвали и выбросили украинский флаг, стали возлагать к танку цветы в память о погибших русских освободителях и говорить, что поддерживают Россию.