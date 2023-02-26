Минобороны: ВС России уничтожили за сутки свыше 100 военных ВСУ на донецком направлении

Москва, , 13:47 — REGNUM Свыше 100 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на донецком направлении за сутки российские войска. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа гаубиц Д-30 в зоне СВО © Станислав Красильников/ТАСС

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30», — сказал он.

Кроме этого, Конашенков добавил, также российскими военными около населённого пункта Разлив в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а в районе населённого пункта Часов Яр ДНР — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 киевских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что до 130 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на краснолиманском направлении за сутки российские войска.