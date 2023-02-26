Берлин, 26 февраля, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Властям Германии нужно будет потратить более $1 трлн к 2030 году на устранение рисков энергетического кризиса. К такой цифре пришли экономисты агентства Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Ожидаемая цена на будущую защиту энергетической системы страны к 2030 году составит более 1 триллиона долларов», — говорится в материале агентства.

Уточняется, что эта цифра включает инвестиции в модернизацию электросетей, удовлетворение растущего спроса со стороны электромобилей и систем отопления, а также выполнение обязательств по климату.

К настоящему времени власти Германии уже вложили $275 млрд в борьбу с энергетическим кризисом в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Рост расходов, как считают аналитики, может затруднить переход Германии на возобновляемые источники энергии. Подобный переход потребует установки солнечных панелей, покрывающих примерно 43 футбольных поля.

«ФРГ также необходимо строить 27 новых наземных и четыре морские ветряные электростанции в неделю», — подсчитали аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что ЕС не выиграл «энергетическую битву» с Россией.