Москва, , 13:43 — REGNUM Вооружённые формирования Украины потеряли в ходе специальной военной операции ещё один вертолёт. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.

Радиолокационная станция подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны в зоне проведения СВО © Евгений Биятов/РИА Новости

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Как уточнили в ведомстве, вертолёт Ми-8 ВСУ был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Голубовка Харьковской области.

«Кроме того, за сутки уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Катериновка Херсонской области, Червонопоповка, Нововодяное, Пшеничное Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года вооружённые формирования Украины лишились более 200 вертолётов и 390 самолётов. Так, 15 февраля российские системы ПВО сбили военный вертолёт Ми-8 и 20 дронов ВСУ в Харьковской области.

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