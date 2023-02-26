Минобороны: ВС России уничтожили до 130 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Москва, , 13:40 — REGNUM До 130 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на краснолиманском направлении за сутки российские войска. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С» в зоне СВО © Станислав Красильников/ТАСС

Как отметил официальный представитель Минобороны, на краснолиманском направлении подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли поражение ударами штурмовой авиации, а также огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем по вражеским военным около населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также у Серебрянского лесничества.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить территорию полуострова только после подписания Киевом капитуляции.