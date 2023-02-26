Москва, , 13:40 — REGNUM В Харьковской области за прошедшие сутки было уничтожено шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом 26 февраля сообщили на брифинге Министерства обороны РФ.

Военнослужащие ВС России в зоне проведения СВО © Станислав Красильников/ТАСС

Отмечается, что диверсантов ликвидировали в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.

Помимо этого, на купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР, Масютовка и Кисловка в Харьковской области.

Напомним, двумя днями ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 60 военнослужащих ВСУ на купянском направлении.

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