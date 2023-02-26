Вратарь «Флориды» считает, что Овечкин неизбежно побьет рекорд Гретцки
Москва, 26 февраля 2023, 13:36 — REGNUM Голкипер хоккейного клуба «Флорида» Ян Бобровский в интервью «Спорт-Экспресс» 26 февраля рассказал, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остается одним из самых результативных игроков НХЛ.
«Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть», — сказал Бобровский.
Также Бобровский отметил, что секрет высочайшей результативности российского хоккеиста заключается в мастерском и сильном броске шайбы, а также в тактической составляющей «Вашингтона», где Овечкин имеет возможность пользоваться открытым пространством в розыгрыше атак.
В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 56 матчах Национальной хоккейной лиги 2022/23, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.
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