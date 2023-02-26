Москва, 26 февраля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Голкипер хоккейного клуба «Флорида» Ян Бобровский в интервью «Спорт-Экспресс» 26 февраля рассказал, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остается одним из самых результативных игроков НХЛ.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Российский хоккеист Александр Овечкин

«Уверен, что Саша побьет рекорд Уэйна Гретцки, у него все для этого есть», — сказал Бобровский.

Также Бобровский отметил, что секрет высочайшей результативности российского хоккеиста заключается в мастерском и сильном броске шайбы, а также в тактической составляющей «Вашингтона», где Овечкин имеет возможность пользоваться открытым пространством в розыгрыше атак.

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 56 матчах Национальной хоккейной лиги 2022/23, в которых отметился 32 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами.