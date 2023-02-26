Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Поджигатель полицейских автомобилей задержан в Санкт-Петербурге, сообщает 26 февраля телеграм-канал SHOT. Задержание произошло при очередной попытке поджечь машину.

Полиция Дарья Драй © ИА REGNUM

Злоумышленником оказался уроженец Псковской области, который месяц назад попытался поджечь складское помещение управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Следующим объектом нападения стали находившиеся на ремонте служебные машины сотрудников ГИБДД. В результате поджога у автомобилей оплавился капот и получили повреждения номерные знаки.

Затем налёт был совершён на машину сотрудника полиции Санкт-Петербурга на одной из парковок. Здесь выходца из Псковской области и задержали, проведя у него в квартире обыск.

«В ходе обыска на квартире у мужчины обнаружили материалы для изготовления СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ИА REGNUM), неустановленное устройство с батареями, предметы с пиротехническим составом», — говорится в сообщении.

В итоге полиция возбудила два уголовных дела: о приготовлении к преступлению и об умышленном уничтожении или повреждении имущества.