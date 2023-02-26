Вильнюс, , 13:31 — REGNUM Штабное подразделение литовской армии, сформированное на базе Сухопутных войск и войск из Штаба обороны, военно-воздушных сил и военно-медицинской службы, принимает участие в международных учениях «Дух союзничества» в Германии. Об этом 26 февраля сообщает газета Verslo žinios.

Учения НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Манёвры продлятся до 10 марта. Военнослужащие из Литвы тренируются вместе с 5-м армейским корпусом США.

«Мы тренируемся действовать по реалистичному тактическому сценарию и реагировать на реальные угрозы», ― сообщил командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Артурас Радвилас.

Отмечается, что учения, проводимые на военной базе в Графенвёре в Баварии, позволяют обмениваться опытом и улучшать военные действия посредством взаимодействия между союзниками по НАТО.

В ходе манёвров свои навыки оттачивают и делятся опытом военнослужащие из Литвы, США, Германии, Польши, Великобритании и Румынии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе на территории Румынии военные учения провели около 600 военнослужащих Вооружённых сил Франции с использованием 200 единиц техники. Основной целью манёвров, которые прошли в рамках укрепления юго-восточного фланга Североатлантического альянса, стала отработка силами боевой группы навыков быстрого развёртывания и выполнения боевой задачи по учебному сценарию в рамках операции НАТО «Коллективная оборона».