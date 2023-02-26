Власти Болгарии отменили факельный марш в честь возглавлявшего пронацистский союз генерала Лукова

София, , 13:31 — REGNUM Ежегодное факельное шествие в центре Софии в честь генерала Христо Лукова, возглавлявшего пронацистский Союз болгарских национальных легионов во время Второй мировой войны, отменено болгарскими властями. Об этом 26 февраля сообщает агентство Associated Press.

Шествие в центре Софии в честь генерала Христо Лукова © Jodi Hilton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До этого события марш в столице Болгарии в честь возглавлявшего пронацистский союз генерала неоднократно осуждали правозащитники, политические партии и посольства других стран. При этом организаторов шествия обвиняли в пропаганде расизма, ксенофобии и антисемитизме.

Отметим, факельное шествие в честь генерала Лукова, поддерживавшего нацистскую Германию во время Второй мировой войны и убитого антифашистским сопротивлением, проходило в Софии каждый год начиная с 2003-го. При этом Луков в период с 1935-го по 1938 год занимал пост военного министра Болгарии, а с 1942-го по момент его ликвидации в 1943 году был главой пронацистского Союза болгарских легионов.