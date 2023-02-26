Ульяновск, 26 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Полиция начала розыск фаната, бросившего банан в сторону бразильского полузащитника «Зенита» Вендела во время матча четвертьфинала Кубка России по футболу с «Волгой» из Ульяновска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вендел

Как сообщает Telegram-канал Baza 26 февраля, сотрудники правоохранительных органов изъяли со стадиона записи с камер видеонаблюдения для вычисления правонарушителя.

Вендел выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из лиссабонского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро.

Напомним, что матч «Волга» — «Зенит» проходил в субботу 25 февраля в Ульяновске на стадионе «Труд». Матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев.