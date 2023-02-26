Жирона, Испания, 26 февраля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Проходивший в испанском городе Жирона митинг в поддержку Донбасса попыталась сорвать группа украинцев. Об этом 26 февраля сообщила ТАСС организатор акции Елена Евдокимова.

Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинский флаг

Она рассказала, что 25 февраля в Жироне организовали выставку «Аллея ангелов», которую посвятили детям, погибшим во время обстрелов населённых пунктов Донбасса. Активисты доносили до местных жителей информацию о реальной подоплёке конфликта на Украине. На митинг также пришли и украинцы с флагами и старались помешать.

«Они пытались взять слово, перебивали выступающих», — сообщила Евдокимова.

По её словам, полиция не дала провокаторам сорвать акцию, её организаторы продемонстрировали окружающим фотографии погибших детей, а также выступили против отправки оружия Киеву.

Стоит отметить, что 25 февраля также прошла акция в Мадриде, на которой участники потребовали, чтобы НАТО не вмешивалось в конфликт на Украине, а также призвали власти Испании вместо помощи Киеву оказать социальную поддержку жителям своей страны.