Владикавказ, , 13:22 — REGNUM В Северной Осетии задержана предпринимательница, пытавшаяся подкупить сотрудника ФСБ. Добиваясь прекращения проверки в отношении её компании, бизнесвумен передала взятку на сумму около 3,3 млн рублей. В настоящее время ей предъявлено обвинение в «даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По решению суда задержанной избрали меру пресечения в виде ареста. В настоящее время в розыск подали на её подельника.

Из подробностей совершенного преступления стало известно, что республиканское управление ФСБ проводило оперативно-разыскные мероприятия в отношении предприятия, которым владела подозреваемая.

Женщину заподозрили в приобретении ее компанией мошенническим путем прав требований на дебиторскую задолженность одного из акционерных обществ. При этом кредитная организация понесла ущерб на сумму более 658 млн рублей. По данному факту проводилась проверка, узнав о которой, обвиняемая и ее подельник решили дать взятку сотруднику ФСБ.

В этих целях они обратились к своему знакомому, который, по их мнению, мог бы им помочь. Однако тот сообщил о попытке подкупа в ФСБ, и дальнейшие действия подозреваемых проходили под контролем правоохранительных служб.

Было зафиксировано, что с 17 августа 2022 года по 16 февраля 2023 года бизнесвумен передала через посредника взятку на общую сумму 3,29 млн рублей. В итоге её задержали, а ее помощник скрылся. В настоящее время следствие по делу продолжается.

Ранее сообщалось, что под статью о коррупции попал в феврале 2023 года замначальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УТ МВД России по ЦФО Илья Прокопов. Его подозревают в даче взятки в размере 500 000 рублей.

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