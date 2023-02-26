Симферополь, 26 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет посетить территорию полуострова только после подписания Киевом капитуляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым. Россия

«Украина по-прежнему испытывает в отношении Крыма фантомные боли. Не видать им нашего российского полуострова. Разве что подписание капитуляции украинской стороны у нас можно организовать», — приводит слова Константинова РИА Новости 26 февраля.

Напомним, что в пятницу Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что Вооруженные силы Украины технически и морально готовы к захвату Республики Крым.