При столкновении десяти автомобилей на трассе в Новгородской области погиб один человек

Великий Новгород, , 13:17 — REGNUM В результате столкновения десяти автомобилей на скоростной магистрали в Новгородской области погиб один человек. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по региону

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня [26 февраля], [в] 11:20 (совпадает с мск) на 502-м километре СПАД М-11 «Нева» (Маловишерский район) произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Затем в эти автомобили … [врезался] легковой автомобиль «Рено-Дастер». По предварительным данным, ещё десять автомобилей стали участниками массового ДТП», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате ДТП три человека получили травмы и одна женщина погибла.

При этом добавляется, что из-за аварии в 11:40 было перекрыто движение по направлению в Москву, а также организован объезд на 545-й километр с выездом на ФАД М-10 «Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону пятеро несовершеннолетних попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

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