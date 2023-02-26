Москва, 26 февраля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы избежать новой полномасштабной конфронтации между сторонами израильско-палестинского конфликта. Об этом 26 февраля заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Дипломат подчеркнул, что для этого необходимо возобновить работу ближневосточного «квартета» (Россия, США, ООН, Евросоюз).

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«Даже в текущих геополитических условиях мы призываем к возобновлению работы этого уникального механизма дипломатического сопровождения ближневосточного урегулирования», ― указал в интервью ТАСС представитель российского внешнеполитического ведомства.

Богданов также указал на вред, который несут попытки Вашингтона подорвать коллективное взаимодействие и монополизировать роль медиатора на этом направлении. По его словам, «единоличное посредничество США между палестинцами и израильтянами неизменно приводило к очередному кровопролитному всплеску насилия».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ближневосточный «квартет» международных посредников является единственным легитимным механизмом дипломатического сопровождения ближневосточного урегулирования.

Дипломат подчеркнула, что попытки ряда представителей ЕС «сформировать некий коллективный формат» говорят о том, что в столицах Евросоюза предпочитают продолжать деструктивный курс на дальнейшую дестабилизацию Ближнего Востока.