Вашингтон, 26 февраля, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, обещая поддержку Украине в Варшаве, не учитывает реальную обстановку. Такое мнение высказал журналист Майкл Гудвин в газете New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

Журналист раскритиковал американского лидера за речь в Варшаве, отметив, что утверждать о больших геополитических выгодах для Запада в лучшем случае преждевременно.

«Украина далека от победы, и заявлять о победе сейчас — глупая затея», — считает автор.

Майкл Гудвин добавил, что сроки поставки помощи Киеву со стороны США настолько велики, что могут не успеть повлиять на ход конфликта. Особенно показательно решение Белого дома отправить на Украину танки Abrams не раньше, чем через два года. По словам Гудвина, во время конфликта два года означают никогда.

«Схема такова, что сначала администрация отвечает отказом на запрос, затем через несколько недель или месяцев говорит «да», а еще через несколько недель или месяцев осуществляет доставку», — пояснил также журналист.

Ранее в статье American Thinker экс-сотрудник Госдепа США Джеймс Сориано сообщил, что произнесенные в Варшаве слова американского президента о недопустимости победы России противоречат заложенным Кеннеди принципам внешней политики.