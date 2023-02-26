Саранск, 26 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. По факту ДТП в Атюрьевском районе Мордовии, в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба МВД по республике в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Следственным отделом ММО МВД России «Торбеевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведутся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин автомобильной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДТП в Мордовии с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, включая двоих детей.