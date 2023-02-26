Москва, 26 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что усиление российских Воздушно-космических сил (ВКС) может стать фактором, который кардинально изменит ход специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

«Россия накапливает много летательных средств в пределах досягаемости Украины, как самолетов, так и боевых вертолетов», — цитирует Бэрронса издание Daily Star 26 февраля.

По словам бывшего военнослужащего, использование современных средств Воздушно-космических сил России может нанести непоправимый ущерб системам противовоздушной обороны Украины.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что 24 февраля в регионе сработала система ПВО.