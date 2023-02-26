Москва, , 13:06 — REGNUM Телефонный разговор состоялся 26 февраля между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин © picture alliance/SvenSimon-TheKremlinMoscow POOL/ТАСС

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с днём рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся России, Турции, их взаимоотношений. Путин сегодня также направил Эрдогану поздравительную телеграмму.

Добавим, что Эрдогану исполнилось сегодня 69 лет.

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