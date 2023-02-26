В США заявили, что вхождение Украины в НАТО и ЕС принесёт лишь зависимость

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Киевские власти твердят, что вступление Украины в НАТО и ЕС принесёт стране «свободу от России», но в реальности это обернётся полной зависимостью от внешнего управления. Об этом говорится в статье обозревателя Джеймса Кардена, опубликованной в The American Conservative.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если она (Украина. — Прим. ИА REGNUM) вступит в НАТО, то станет очередным государством, чья военная сила будет зависеть от Соединённых Штатов. Если войдёт в ЕС, то станет новым вассалом Берлина, вынужденным отдать своё будущее на милость Европейского центрального банка и неподотчётной бюрократии», — написал Карден.

По его мнению, Киеву пора понять, что Украина стала «несостоявшимся государством», а Вашингтон использует её стремление в НАТО и ЕС для эскалации начавшегося вооружённого конфликта.

Напомним, ранее кандидат на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами выступил против отправки военной помощи Киеву. Он заявил, что это делает США слабей перед Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Fox News: США многое потеряют из-за участия в конфликте на Украине

Читайте развитие сюжета: Глава Чехии заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» НАТО