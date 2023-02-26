Москва, 26 февраля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов заявил, что российский бизнес на фоне санкций наращивает свое присутствие в Сирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Интерес российского бизнеса к работе с сирийскими партнерами не только сохраняется, но и возрастает», — приводит ТАСС слова Богданова 26 февраля.

По словам дипломата, российский бизнес более не опасается подпасть под западные рестрикции из-за сотрудничества с Сирией, так как теперь сам находится под санкциями.

Ранее Богданов заявлял, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пытаются игнорировать проблематику стран Африки и Ближнего Востока.