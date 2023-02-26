Москва, 26 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Мировому сообществу необходимо бороться с космическим мусором. Страны должны объединить усилия, для того чтобы накопившийся в космосе мусор не мог повредить космические аппараты, работающие на орбите. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

NASA «Союз МС-22»

Он напомнил о ситуации с российским кораблем «Союз МС-22», система охлаждения которого оказалась поврежденной при столкновении с микрометеороидом в конце 2022 года. По словам Борисова, этот случай должен стать «серьёзным звоночком» для мировой космонавтики.

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«Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз», — заявил Борисов в эфире «Россия 24».

В частности, в России есть для этого программа «Млечный путь». С её помощью ведется наблюдение за опасными объектами в космосе и предотвращаются столкновения их с космическими аппаратами.