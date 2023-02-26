Москва, 26 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Товарищеский матч между национальными сборными России и Ирана по футболу состоится 23 марта в столице исламского государства Тегеране. Об этом сообщил директор по связям с общественностью иранской Федерации футбола Амир Махди Аллави.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в Тегеране», — приводит слова Аллави РИА Новости 26 февраля.

Также он отметил, что ранее между Российской федерацией футбола и Федерацией футбола Ирана был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Напомним, что в последний раз сборная России под руководством Валерия Карпина выходила на поле 20 ноября 2022 года в рамках товарищеской игры с командой Узбекистана (0:0).