Москва, 26 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В МИД РФ поддержали предложение о скорейшем возвращении имени Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов. С таким обращением к российской стороне обратился посол Конго в России Иван Вангу Нгимби. Эта инициатива получила одобрение спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова.

Harry Pot Патрис Лумумба

«Хотелось бы отметить обращение посла Демократической Республики Конго в России Ивана Вангу Нгимби, который от имени своего правительства и при поддержке всего африканского дипкорпуса призвал к скорейшему возвращению РУДН имени Патриса Лумумбы, что стало бы символом тесных образовательных и научных связей между нашими странами»,— цитирует Богданова ТАСС.

По словам дипломата, скорейшее возвращение имени Патриса Лумумбы РУДН послужило бы доказательством укрепления связей между странами Африканского континента и Россией.

Напомним, имя Патриса Лумумбы, героического борца за независимость народов Африки, было присвоено Университету дружбы народов 22 февраля 1961 года. 5 февраля 1992 года решением правительства РФ вуз переименовали в Российский университет дружбы народов.