Замглавы МИД РФ заявил, что США и ЕС хотят отвлечь внимание в мире от ближневосточных кризисов

Москва, , 12:45 — REGNUM Внимание международного сообщества от ближневосточных кризисов пытаются отвлечь Соединённые Штаты и Европейский союз. Об этом 26 февраля заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ, вне зависимости от того, работает ли «квартет» по урегулированию на Ближнем Востоке (Россия, США, ООН, Евросоюз), дипломатия РФ продолжает оказывать энергичное содействие подготовке возобновления урегулирования палестино-израильского конфликта политическим путём.

«Деятельность «четвёрки» заморожена не по нашей инициативе. Её под различными надуманными предлогами блокируют Соединенные Штаты и Евросоюз, которые стремятся отвести фокус внимания мирового сообщества от ближневосточных и других региональных кризисов», — сказал он.

Также Богданов уточнил, что российская сторона считает подобный подход недопустимым, так как он будет только способствовать усугублению проблем.

«Последние события на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, в очередной раз это наглядно продемонстрировали», — пояснил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Запад может спровоцировать перевороты в некоторых африканских государствах.

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