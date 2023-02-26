Донецк, , 12:42 — REGNUM Подрыв дамбы в Артёмовске Донецкой Народной Республики, который устроили ВСУ, чтобы помешать наступлению российских войск, несёт серьёзную эпидемиологическую угрозу. Об этом 26 февраля сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьёзную эпидемию среди мирного населения», — сказал Кимаковский.

Она также отметил, что разливавшаяся вода будет затруднять доставку продовольствия в Артёмовск, из-за чего там усилится дефицит продуктов.

Напомним, дамбу в Артёмовске силы противника подорвали 25 февраля. Город пока находится на оккупированной территории. В ДНР отметили, что, кроме создания проблем для наступления, разлив воды ухудшит положение жителей города.

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