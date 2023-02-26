Саратовская область, 26 февраля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Саратовской области две женщины погибли при пожаре, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Две женщины 63 и 92 лет погибли в пожаре в частном доме в Турковском районе. Инцидент произошел утром 26 февраля. Возгорание зафиксировано в частном домовладении, расположенном на улице Нагорной села Перевесинка Турковского района. Площадь пожара составила 70 кв. м.

«После тушения огня в доме было обнаружено тело 92-летней женщины и ее 63-летней дочери с термическими воздействиями без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Предположительно причиной пожара стала неисправность электрооборудования.