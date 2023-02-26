Бой Никиты Крылова и Райана Спэнна перенесен на 11 марта
Вашингтон, 26 февраля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Поединок российского бойца Никиты Крылова и американца Райана Спэнна перенесен на 11 марта 2023 года. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил менеджер Крылова Александр Скаредин.
(сс) NeONBRAND
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«Бой Крылов — Спэнн состоится 11 марта», — приводит ТАСС слова Скаредина.
Напомним, что поединок Крылова и Спэнна должен был состояться в ночь на воскресенье на турнира UFC Vegas 70, однако бой был отменен из-за пищевого отравления российского спортсмена.
На данный момент на счету 30-летнего Никиты Крылова 28 побед в 37 поединках в смешанных единоборствах. Всего россиянин потерпел девять поражений.