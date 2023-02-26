Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в «дерзости» во время их встречи в 2022 году

Вашингтон, , 12:30 — REGNUM В «дерзком» отношении к себе в ходе встречи в 2022 году обвинил директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина глава американского (Центрального разведывательного управления) ЦРУ Уильям Б`рнс. Он заявил об этом 25 февраля в интервью телеканалу CBS News.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия», — сказал он.

Также глава ЦРУ заявил, что он считает, что такого рода чувство, по его мнению, может отражать собственное мнение президента России Владимира Путина и его веру в то, что он может заставить время работать на себя, «размолоть» Киев и вооружённые формирования Украины, а также взять измором союзников США в Европе, у которых в итоге появится политическая усталость от конфликта.

Кроме того, Б`рнс охарактеризовал свою встречу с Нарышкиным как «довольно удручающую».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что он не может себе представить, как военные США будут «шастать» по российскими ядерным объектам, в то время как Вашингтон оказывает военную помощь Киеву.