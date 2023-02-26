Москва, , 12:27 — REGNUM Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 26 февраля, сообщает телеграм-канал Городского хозяйства Москвы.

Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погоды жителей Москвы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о гололедице.