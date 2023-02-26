Москва, 26 февраля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра в воскресенье, 26 февраля, сообщает телеграм-канал Городского хозяйства Москвы.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

«Сегодня в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий жителей Москвы призвали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Москвы о погоде в воскресенье, 26 февраля.